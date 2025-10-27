Son Mühür- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel hakemlerin önemli bir bölümünün bahis hesabı bulunduğunu duyurarak futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371’inin bahis hesabı olduğunu, 152’sinin ise aktif olarak bahis oynadığını açıkladı.

Disiplin kurulu harekete geçecek

Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Hacıosmanoğlu, bahis oynayan hakemler için disiplin sürecinin başlatılacağını belirtti. Hacıosmanoğlu, “Bu hakemler kısa süre içerisinde Disiplin Kurulu’na sevk edilecek. Talimatlarımıza uygun şekilde gerekli cezalar verilecektir” ifadelerini kullandı.

Futbol Disiplin Talimatı’na göre cezalar

TFF’nin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi, futbol müsabakaları ve futbol aktiviteleri üzerinde bahis oynayan kişiler için uygulanacak yaptırımları net şekilde düzenliyor. Talimata göre:

Futbol müsabakaları veya futbolla ilgili herhangi bir faaliyet üzerine doğrudan ya da dolaylı bahis oynamak yasak.

Bahis ve şans oyunlarını tanıtmak, düzenlemek veya bu faaliyetlerden menfaat sağlamak yasak.

Bu kurallara uymayan kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezasına çarptırılabilir.

Hakemler hangi cezayı alacak?

Hacıosmanoğlu’nun açıklamasına göre, bahis oynadığı tespit edilen hakemler kısa süre içinde Disiplin Kurulu’na sevk edilecek. Kurulun incelemeleri sonucunda, Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi çerçevesinde hakemlere 3 ay ile 1 yıl arasında men cezası verilmesi bekleniyor.