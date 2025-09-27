Kdz. Ereğli yönünden Akçakoca istikametine ilerleyen 46 BA 791 plakalı Opel marka otomobilin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon kontrolünü kaybetti. Hızla savrulan araç, yol kenarındaki üst geçit ayağına çarparak paramparça oldu.

Araç ortadan ikiye ayrıldı

Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta ikiye bölündü. Araçtaki sürücü ve yolcu sıkıştıkları yerde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Soruşturma sürüyor

Ekiplerin uzun uğraşlarının ardından araçtan çıkarılan cenazeler otopsi yapılmak üzere Alaplı Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.