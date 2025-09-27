Tokat’ta bir evin bahçesinde ip ile birbirine bağlanmış ve boğulmuş hâlde üç yavru köpek bulundu.

Zile ilçesine bağlı Karaşeyh köyünde üniversite öğrencisi Alperen Sarıkaya, ailesi ile birlikte ilçeye bağlı Karaşeyh köyündeki evlerine gitti.

Sarıkaya, evlerinin bahçesinde köpek sesleri duydu. Seslerin olduğu tarafa giden Sarıkaya, üç yavru köpeğin ip ile birbirlerine bağlanarak boğulduğu, yanlarında ise üç canlı köpek yavrusunu gördü.

Hayatta olan üç köpeği bulundukları yerden alan Sarıkaya, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.