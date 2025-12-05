Antalya’nın Akseki ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Akseki–Manavgat karayolunun Manayıt mevkisinde yaşandı.

Harun Reşit B. yönetimindeki 42 ADK 819 plakalı otomobil, Akseki’den Manavgat istikametine ilerlerken virajı alamayarak kontrolden çıktı ve karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan araç, o sırada karşı yönden gelen Muhammet E. idaresindeki 07 ANU 296 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Olay yerine sağlık, trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi

Kazayı gören sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, Akseki Bölge Trafik ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yol güvenliği sağlanırken yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Yaralananların arasında iki çocuk da bulunuyor

Kazada hafif ticari araç sürücüsü Muhammet E. (39), otomobil sürücüsü Harun Reşit B. (41) ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Hatice B. (43) ile çocukları Yağız B. (10) ve Yiğit B. (7) yaralandı.

Sağlık ekiplerince ambulanslara alınan yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı

Jandarma ve trafik ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlatırken, yağış nedeniyle kayganlaşan yolun kazada etkili olduğu değerlendiriliyor.