İstanbul’da 7 yıldır yaşayan Moghadam, Üsküdar Meydanı’nda yaptığı basın açıklamasında, yürüyüşün adını Hz. Yunus’un kıssasından ilham alarak seçtiğini söyledi. Moghadam, “Bu yürüyüş, sıradanlaşmış kötülüğe dur demektir. Gazze’de çocuklar ölürken sessiz kalamayız. İnsan vicdanına geri dönmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

8 şehirde mola verecek

Yürüyüş güzergâhını İstanbul, İzmit, Adapazarı, Düzce, Bolu, Ankara, Konya, Mersin, Adana ve Hatay olarak açıklayan Moghadam, yol boyunca barış mesajları verecek. Ardından Beyrut, Şam ve Amman üzerinden Kudüs’e ulaşmayı hedeflediğini belirtti.

“Silahlar sussun, insanlık uyansın”

Moghadam, “O çocukların bize ihtiyacı var. Ne din, ne dil, ne ırk ayrımı yapabiliriz. Hiçbir kanun bir çocuğun katledilmesini haklı gösteremez. Silahlar sussun, insanlık uyansın. Belki bu yürüyüş hepimizi yeniden vicdana çağırır” diye konuştu.