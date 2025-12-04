Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle düzenlenen "Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü Buluşması" programına katıldı.

AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, engelli vatandaşların sorunlarının çözülmesi ve onların toplumsal hayata daha aktif katılımlarının sağlanması amacıyla atılacak yeni adımlar gündeme getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini ve bu konuda hükümetin önemli adımlar attığını belirtti.

"Aziz milletim..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına engelli bireyler ve onların değerli ailelerine selam göndererek başladı.

"Aziz milletim, engelli kardeşlerim, değerli yol arkadaşlarım ve kıymetli misafirler… Bugün, 81 ilimizdeki engelli kardeşlerimizi temsilen burada bulunan tüm konuklarımıza hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, dünya genelinde engelli bireylerin toplumda daha fazla yer bulması için atılan adımlara dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı, engelli vatandaşların hayat yolculuklarında gösterdikleri azim ve kararlılığın herkese örnek olması gerektiğini vurguladı.

"Sizler, ümitsizliğe asla yer vermeyen, her şeye rağmen geleceğe güvenle bakan bir azmin simgesisiniz" diyerek engelli bireylerin toplum için ne kadar önemli olduğunu ifade etti.

"Desteklemeye devam ediyoruz"

Erdoğan, hükümetin engellilerle ilgili attığı adımları anlatarak, "Engelli vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştıran sosyal çevreyi ve iş hayatına katılımlarını sağlamak bizim için birincil önceliktir" dedi.

Ayrıca, AK Parti ve hükümetin engelli bireylere yönelik sosyal hizmet politikalarıyla ilgili olarak "Sahadaki tespit ve çalışmalarımızı hukuki ve idari reformlarla desteklemeye devam ediyoruz" şeklinde bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı, engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak tüm projelere devam edileceğini belirtti.

"Bizler, Peygamber Efendimizin 'Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız' ilkesine göre hareket eden bir kadroyuz" dedi.

Ancak, bu süreçte bazı hatalar ve eksiklikler olabileceğine de değinen Erdoğan, şunları söyledi: "Fakat, şunu herkesin bilmesini istiyorum:

Kırılan kalbi onarılmamış, mahzun edilen gönlü alınmamış, gerekli imkanı sağlanmamış tek bir engelli kardeşimiz kalmayıncaya kadar samimiyetle çalışmaya devam edeceğiz."

"Adalet ve merhamet merkezli bir medeniyet anlayışına sahibiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Türk milletinin tarihsel geçmişine ve kültürel değerlerine de atıfta bulundu.

Türkiye'nin, insana ve adalete verdiği önemin, dünya üzerindeki diğer milletlerden ayrılan temel özelliği olduğunun altını çizdi.

"Bizi, diğer milletlerden ayıran en temel vasfımız; insan, adalet ve merhamet merkezli bir medeniyet anlayışına sahip olmamızdır" dedi.

Erdoğan, Selçuklu’dan bugüne kadar bu temel ilkelerin sürekli olarak yaşatıldığını, Anadolu'nun her köşesinde sadece şehirler inşa edilmediğini, aynı zamanda gönüllerin de ihya edildiğini belirtti. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturunun bu anlayışın bir parçası olduğunu vurguladı.

Engelli bireylerin eğitimi ve toplumsal katılımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli bireylerin eğitimine de özel bir önem verdiklerinin altını çizdi. "Engelli öğrencilerimizin eğitimi sadece temel derslerle sınırlı kalmıyor, müzik, resim, matematik ve coğrafya gibi derslerle de donatılıyorlar" dedi.

Bu sayede engelli bireylerin, toplumda daha bağımsız hale gelmelerinin ve kendi ayakları üzerinde durabilmelerinin önünün açıldığını ifade etti.

Erdoğan, engelli bireylerin eğitimine yönelik olarak yapılan düzenlemelerle, hem bilgi birikimlerinin arttığını hem de toplum hizmetlerine katkı sunabilecek duruma geldiklerini belirtti.

"10 milyondan fazla engelli vatandaşımız..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin engelli haklarına dair uluslararası alandaki güçlü duruşunu da dile getirdi.

2009 yılında engellilerin hakları konusunda uluslararası sözleşmeye imza atan Türkiye, 2010 yılında anayasa değişikliği ile engelli haklarını anayasal güvence altına aldı.

2013 yılında başlatılan ücretsiz seyahat uygulaması, engellilere yönelik ulaşım alanında önemli bir adım oldu.

Erdoğan, "Son on yılda 10 milyondan fazla engelli vatandaşımız yüksek hızlı trenler ve ana trenlerimizden ücretsiz yararlandı" dedi.

"Kolaylaştırmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşların hayatını iyileştirmeye yönelik hükümetin çalışmaları ve projeleri hakkında şunları söyledi:

"Devlet olarak, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımlarını kolaylaştırmaya yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz.

Engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmetleri daha da geliştirmek ve onların yaşam kalitesini arttırmak için yeni projeler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor."