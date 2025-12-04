İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nde görevli bir memurun adli emanet bürosundan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çaldığı iddiası, yargı camiasında şok etkisi yarattı. Olayın ortaya çıkmasının ardından İngiltere’ye kaçtığı belirlenen firari şüpheli Erdal T. hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edildi.

Zimmet memurunun gelmemesi üzerine kasalar açıldı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlı adli emanet bürosunda görevli zimmet memuru Erdal T.’nin uzun bir süredir işine gelmediğinin fark edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, şüpheler doğrultusunda kasa anahtarları emanet memuru Kemal D.’de bulunan kasaların açılması talimatını verdi. Açılan kasaların tamamen boş olduğu tespit edilirken, ilk belirlemelere göre emanette tutulan yaklaşık 25 kg altın ve 50 kg gümüşün kayıp olduğu anlaşıldı. Durumun tespiti üzerine hem firari şüpheli Erdal T. hem de emanet memuru Kemal D. hakkında gözaltı kararı verildi. Kemal D. gözaltına alınırken, Erdal T.’nin ise eşi Esma T. ve çocuklarıyla birlikte 19 Kasım 2025 tarihinde sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İngiltere’ye uçtuğu tespit edildi.

Çalınan ziynet eşyalarının toplam değeri: 147 milyon lira

Adli emanetten çalındığı belirlenen ziynet eşyalarının büyük bir kısmının, göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen bir operasyon sırasında ele geçirilen delil niteliğindeki değerli metaller olduğu ortaya çıktı. Detaylı sayım ve inceleme sonucunda, 9 bin 906 gram has altın, 167 tam altın, bin 328 çeyrek altın, 606 bilezik gibi çok sayıda farklı ziynet eşyası ile 5 kilo altın külçesi ve 50 kilo gümüşün kaybolduğu belirlendi. Yapılan hesaplamalara göre, çalınan altın ve gümüşlerin güncel piyasa değeri yaklaşık 147 milyon lirayı buluyor.

"Malları sattım, Allah çarşınıza pazar versin" mesajı iddiası

Hırsızlık şüphelisi Erdal T.’nin, 2021 yılında sürekli işçi kadrosuyla Büyükçekmece Adliyesi’nde göreve başladığı öğrenildi. Çevresi tarafından sakin ve sessiz biri olarak tanınan şüphelinin, yurt dışına kaçmasının ardından bazı mesai arkadaşlarına şok edici bir mesaj gönderdiği iddia edildi. İddiaya göre Erdal T., arkadaşlarına "Malları sattım. Allah çarşınıza pazar versin" şeklinde bir mesaj ileterek adeta meydan okudu.

Çift anahtar sistemi nasıl aşılmış olabilir?

Adli emanet odasında güvenliği sağlamak amacıyla çift anahtar sistemi uygulandığı bilgisine ulaşıldı. Emanet kasalarının anahtarının uzun yıllardır büroda görevli memur Kemal D.’de olduğu, ancak emanet odasının kapı anahtarının hem Kemal D.’de hem de firari şüpheli Erdal T.’de bulunduğu öğrenildi. Emanet odasının iki ayda bir denetlendiği ve son denetimin 2 Ekim tarihinde yapıldığı kaydedildi. Çalınan ziynet eşyalarının büyük bir bölümü yakın zamanda gerçekleştirilen operasyonlara ait olsa da, kayıp delillerin arasında diğer dosyalardan elde edilen ziynet delillerinin de bulunduğu tespit edildi.

Kırmızı Bülten talebi ve soruşturmanın derinleştirilmesi

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, firari şüpheli Erdal T. ve eşi Esma T. hakkında derhal kırmızı bültenle arama çıkarılması talebini Adalet Bakanlığı’na iletti. Soruşturmanın sadece firar eden şüpheliyle sınırlı kalmayacağı, şüphelilerin yurt içinde ve yurt dışında bağlantılı olduğu ve iletişime geçtiği diğer kişilerin de titizlikle araştırılacağı bilgisine ulaşıldı. Gözaltında bulunan emanet memuru Kemal D.'nin ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.