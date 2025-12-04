İstanbul Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait Suç Eşyası ve Emanet Deposu'nda gerçekleştirilen rutin denetimlerde büyük bir eksiklik tespit edildi. Depoda bulunması gereken 12 adet silahın kayıp olduğu belirlenirken, başlatılan kapsamlı soruşturma sonucunda silahları çaldığı belirlenen bir zabıt katibi tutuklandı. Ancak, kayıp silahların 9'una halen ulaşılamadı.

Kayıp silahlar rutin denetimde ortaya çıktı

Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emanet deposunda yapılan olağan kontroller sırasında 12 adet silahın yerinde olmadığı anlaşıldı. Eksikliğin kaynağını araştırmak üzere, kayıp silahların İstanbul Bölge Polis Kriminal Laboratuvarı’nda incelemede olup olmadığına dair bir yazı gönderildi. Yapılan yazışmalar sonucunda, kayıp silahlardan sadece 3 tanesinin yeniden inceleme sürecine alındığı tespit edildi.

İncelemeye alınan bu üç silahtan ikisinin, 2 Ekim 2023 tarihinde Emanet İşlemleri Bürosunda zabıt kâtibi olarak görev yapan U.E. isimli kişinin üzerinden temin edildiği belirlendi. Kayıp durumdaki bir diğer silahın ise, terör ve örgütlü suçlar kapsamında yürütülen başka bir soruşturma sırasında şüpheli bir şahsın ikametinde bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Silahları emanetten çıkarıp sattığı tespit edildi

Silahların kaybolması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca genişletilen soruşturma, şüpheleri adliyede görevli bir isme yöneltti. Yapılan araştırmalar neticesinde, daha önce Emanet İşlemleri Bürosu'nda zabıt kâtibi olarak görev yapan ve halen aynı başsavcılık bünyesinde çalışmaya devam eden U.E.'nin görevli olduğu dönemde, gözetimi ve sorumluluğu altında bulunan silahları usulsüz bir şekilde emanet dışına çıkardığı tespit edildi.

Bu ciddi iddia üzerine Zabıt Katibi U.E., 26 Kasım tarihinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, silahları usulsüz şekilde çıkardığı ve sattığı gerekçesiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayıp silahların akıbeti belirsizliğini koruyor

Tutuklanan zabıt katibi U.E.'nin ikametinde yapılan aramalara rağmen, kayıp durumdaki 9 adet silaha henüz ulaşılamadı. Silahların akıbeti belirsizliğini korurken, emanet deposu gibi kritik bir birimde gerçekleşen bu olayın ardından güvenlik zafiyetine dair sorular gündeme geldi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıp silahların bulunması ve olaya karışan diğer bağlantıların tespiti amacıyla soruşturmayı tüm yönleriyle sürdürmeye devam ediyor.