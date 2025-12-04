Son Mühür- Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, partisinin haftalık olağan basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekonomi, sanayi politikaları, enflasyon, bütçe, Karadeniz ve Güneydoğu’da yaşanan gelişmeler ile terörle mücadele süreci toplantının ana başlıklarını oluşturdu.

Partisinin son dönemde oy oranını artırdığını ifade eden Özdağ, kamuoyu araştırmalarında partilerinin dördüncü sırada yer aldığını ve üçüncü parti konumuna yükselmek üzere olduklarını söyledi. Yeni katılımların sürdüğünü belirten Özdağ, Prof. Dr. Ferit Saraçoğlu’nun Zafer Partisi’ne katıldığını açıkladı.

Sanayi koridoru tartışması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Anadolu’da dört yeni sanayi koridoru kurulmasına yönelik açıklamalarına değinen Özdağ, bu yaklaşımın Zafer Partisi’nin seçim bildirgesinde yer alan “4 Deniz 4 Bölge Sanayi ve Ticaret Koridorları” projesiyle örtüştüğünü ifade etti.

Sanayinin Anadolu’ya planlı ve dengeli şekilde yayılması gerektiğini vurgulayan Özdağ, bu sürecin madencilik, tarım ve ulaştırma politikalarıyla birlikte ele alınması gerektiğini dile getirdi.

Enflasyon ve ekonomik veriler

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinde 2003–2025 dönemine dikkat çeken Özdağ, Türkiye’nin büyüme verilerinin ve küresel ekonomik sıralamasının gerilediğini savundu. TÜİK, ENAG ve İTO tarafından açıklanan enflasyon oranları arasındaki farklara işaret eden Özdağ, resmi verilerle vatandaşın hissettiği enflasyon arasında ciddi bir uyumsuzluk olduğunu ileri sürdü.

Emekli maaşları ve gelir dağılımına ilişkin verileri de gündeme taşıyan Özdağ, mevcut ekonomik tablonun geniş kesimler için sürdürülemez olduğunu belirtti. 2026 yılı bütçesinin toplumun alım gücünü daha da düşüreceğini öne sürerek, bu bütçenin “fakirleşme bütçesi” olacağını ifade etti.

Karadeniz ve Cizre’de yaşanan gelişmeler

Özdağ, Karadeniz’de Ukrayna’ya ait olduğu iddia edilen İHA ve SİHA’ların, Türkiye’nin münhasır ekonomik bölgesinde Rus gemilerine saldırdığı yönündeki iddialara değindi. Bu durumun Türkiye’nin deniz yetki alanına zarar verdiğini savunan Özdağ, Dışişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili Ukrayna Büyükelçisi’ni çağırarak resmi uyarıda bulunması gerektiğini söyledi.

Cizre’de kaydedilen bazı görüntülerle ilgili de konuşan Özdağ, Barzani’ye yakın peşmerge güçlerinin silahlı ve üniformalı şekilde Türkiye’ye giriş yaptığı iddiasının ciddiyetle araştırılması gerektiğini ifade etti. Bu durumun kabul edilemez olduğunu dile getirerek yetkililere soruşturma çağrısı yaptı.

Heybeliada Ruhban Okulu açıklaması

Heybeliada Ruhban Okulu konusunda ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın yaptığı açıklamalara da değinen Özdağ, bu tür taleplerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve mevcut yasal düzenlemelerle çeliştiğini savundu. Zafer Partisi olarak 9 Aralık’ta Heybeliada’da bir basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

Asgari ücret çıkışı

Asgari ücret tartışmalarına da değinen Özdağ, kamuoyunda konuşulan 30 bin liralık rakamın mevcut ekonomik şartlarda yetersiz olduğunu ifade etti. Zafer Partisi’nin asgari ücret ve en düşük emekli maaşı için 45 bin lira seviyesini gerekli gördüğünü belirterek, bu rakamın “geçim sınırına uygun” olduğunu savundu.