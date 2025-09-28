Son Mühür- Diyarbakır’daki Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen film festivaline katılan İsmail Beşikçi, konuşma sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Salondakilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Beşikçi, Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

Hayati tehlikesi sürüyor

Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, Beşikçi’nin sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Akıl, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün saat 18.10 civarında 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastanemize getirilen sosyolog-yazar İsmail Beşikçi, acil serviste yapılan ilk değerlendirmelerin ardından hemen müşahede altına alınmıştır. Yapılan tetkikler sonucunda tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği tespit edilmiştir. Hastamız hızla yoğun bakım ünitesine alınarak tedavisine başlanmıştır. Bilinci açık olmakla birlikte, beyin kanamasının kritik bir bölgede olması nedeniyle hayati riski devam etmektedir. Dicle Üniversitesi Hastanesi olarak sağlık durumu yakından takip edilmektedir.”

Beşikçi’nin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor. Sağlık ekibi, durumunun kritik seyretmesi nedeniyle yakın takip altında olduğunu bildirdi.