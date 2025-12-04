Son Mühür- TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı enflasyon rakamlarıyla Türkiye'de gündem olan enflasyon oranı, sadece bizim değil yavru vatan KKTC'nin de başını ağrıtmaya devam ediyor.

TL kullanımı nedeniyle Türkiye'deki enflasyonun yüksekliğinden etkilenen KKTC'de ithalata olan bağımlılık ve yüksek enerji maliyetlerinin etkisiyle yıllık enflasyonun yüzde 36.37 olarak tespit edildi.

Kıbrıs'a yayınlanan KKTC Devlet Planlama Örgütü'nün enflasyon rakamlarına göndermede bulunan Diyalog gazetesi, manşetinde Ada'nın iki tarafı arasındaki enflasyon farkına ''Fark büyük'' başlığıyla dikkat çekti.

Güney Kıbrıs'ta keyifler yerinde...

Avrupa Birliği'nin bir parçası olan Güney Kıbrıs'ta, KKTC'nin aksine enflasyon sadece yıllık yüzde 0.2 düzeyinde seyrediyor.

AB fonları, Euro'daki istikrar ve turizm geliriyle eli rahatlayan Güney Kıbrıs'la KKTC'nin farkına dikkat çeken manşet, Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı iş insanı Cem Toker'in de gündemindeydi.

İbn-i Haldun'a atfedilen ''Coğrafya kaderdir'' sözüne göndermede bulunan Cem Toker,

“Coğrafya kaderdir” diyenlerin dikkatine:

Geçeceksiniz o işleri!!!

Bu sabah okudum.

Kuzey Kıbrıs’ta enflasyon %36.37

Güney Kıbrıs Rum kesiminde %0.2

İkisini bir çizgi ayırıyor!!!'' hatırlatmasında bulundu.