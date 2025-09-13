Uşak’ta bir inşaatta beton dökümü sırasında pompanın kolunun kırılması sonucu 2 işçi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Pompa kolu işçilerin üzerine düştü

Olay, Cumhuriyet Mahallesi İkinci Sigorta Sokağı’nda meydana geldi. Bir inşaatın temeline beton döküldüğü sırada, beton pompasının uzayan ve “bom” olarak adlandırılan kolu henüz bilinmeyen bir nedenle kırılarak iki işçinin üzerine düştü.

Ekipler işçileri kurtardı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler F.A. (45) ve E.D. (47), ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Hastaneye kaldırıldılar

Ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan işçilerden F.A’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Beton pompası operatörü N.E. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.