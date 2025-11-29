Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hafta boyunca düzenlenen tarla buluşmaları kapsamında üreticilerle sahada bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde tarımsal faaliyetler yerinde incelendi, üreticilerin karşılaştığı güncel sorunlar değerlendirildi.

Üreticilerin talepleri dinlendi

Tarla buluşmalarında üreticilerin yaşadığı sorunlar dinlenirken, çözüm önerileri ve teknik bilgilendirmeler paylaşıldı. Köy bazında yapılan incelemelerde üretim koşulları, verimlilik durumu ve sahadaki ihtiyaçlar doğrudan gözlemlendi.

Hayvan sağlığı ve aşılama bilgilendirmesi

Ekipler tarafından hayvan sağlığı ve aşılama konularında üreticilere kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Hastalık risklerine karşı alınması gereken koruyucu önlemler ve aşılama süreçlerinin önemi vurgulandı.

Ari işletme ve destekleme modeli anlatıldı

Buluşmalarda ari işletme uygulamalarının hayvancılıkta kalite ve verimlilik açısından taşıdığı önem aktarıldı. Ayrıca yeni destekleme modelinin üreticilere sağlayacağı katkılar ile tarım sayımının doğru planlama sürecindeki rolü hakkında bilgi verildi.

“Sahada olmaya devam edeceğiz”

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hedeflerinin üreticilerin yanında olmak ve sürdürülebilir tarımsal üretimi güçlendirmek olduğu belirtildi. Sahadaki tarla buluşmaları ve teknik çalışmaların önümüzdeki dönemlerde de devam edeceği ifade edildi.