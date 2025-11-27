Olay, Eşme ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi’nde saatlerde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre işçinin bir anda dengesini kaybedip zemine düştüğü belirtildi.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralı halde bulunan işçiye olay yerinde ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldı.

Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Ağır yaralı olarak Eşme Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dursun G., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 51 yaşındaki işçi, hastanede yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri, iş cinayeti olarak değerlendirilen olayla ilgili inceleme başlatırken, işçinin düşüş anının görgü tanıkları ve iş arkadaşları tarafından detaylı şekilde anlatılması için ifade işlemleri sürüyor. İnşaat alanındaki iş güvenliği tedbirlerinin yeterliliği de soruşturmanın ana başlıkları arasında yer alıyor.