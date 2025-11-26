Uşak’ta meydana gelen trafik kazasında bir tır yan yatarak devrildi. Edinilen bilgiye göre, Uşak merkeze bağlı Aktaş köyü yakınlarında ilerleyen 49 yaşındaki A.D. yönetimindeki 64 KA 984 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı.
İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye kısa sürede 112 sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yolda güvenlik önlemleri alınarak trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.
Sürücü hafif yaralandı
Tırın yan yatması sonucu hafif şekilde yaralanan sürücü A.D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili detaylı inceleme başlatırken, tırın yoldan kaldırılması için çalışma yürütüldü.