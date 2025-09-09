Son Mühür - Oryantasyonun ilk etkinlikleri, 13-14 Eylül Cumartesi ve Pazar günleri Uşak Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yapılacak. Saat 09.00-16.00 arasında görevli ekipler yeni gelen öğrencileri karşılayacak.

15 Eylül Pazartesi günü ise Bir Eylül Yerleşkesi girişinde yine 09.00-16.00 saatleri arasında kampüs tanıtım gezileri düzenlenecek. Böylece öğrenciler yerleşkeyi tanıma fırsatı bulacak.

Rektör–öğrenci buluşması

Programın önemli etkinliklerinden biri, 16 Eylül Salı günü saat 11.00’de Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Büyük Salon’da gerçekleşecek Rektör–Öğrenci Buluşması olacak. Aynı gün 09.00-16.00 arasında Kongre ve Kültür Merkezi önünde öğrenci toplulukları stant açarak yeni üyelerle tanışacak.

Bağımlılıkla mücadele semineri

17 Eylül Çarşamba günü saat 14.00’te Mustafa Kemal Paşa Amfisi’nde “Bağımlılıkla Mücadele” konulu oryantasyon etkinliği düzenlenecek. Program, öğrencilerin üniversiteye uyum sürecine sosyal, kültürel ve akademik katkı sağlamayı hedefliyor.