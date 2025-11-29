Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nden 2020 yılında mezun olan Muhammet Ali Yılmaz, ailesinin bıraktığı büyükbaş hayvancılığı sürdürmek amacıyla Uşak’ın Susuzören köyüne yerleşti. Mesleğini sahada uygulamayı tercih eden Yılmaz, üretime dönük bir yol haritası belirledi.

Devlet desteğiyle ilk adım

Hayvancılığa başlamak için destek programlarını araştıran Yılmaz, 2022 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Uzman Eller Projesi’ne başvurdu. Projenin kabul edilmesiyle sağlanan hibe desteğiyle dört inek alarak üretime başladı.

Çiftlik büyütüldü

Faizsiz kredi imkânlarından yararlanan Yılmaz, hayvan sayısını kısa sürede 28’e yükseltti. Üretimi artırmak amacıyla 2024 yılında aynı köyde 700 metrekarelik bir alan kiraladı. Yapılan düzenlemelerin ardından tesis genişletildi ve büyükbaş hayvan sayısı 45’e ulaştı.

Yem ihtiyacı araziden karşılandı

Hayvanların bakımını kendisi üstlenen Yılmaz, ailesine ait tarım arazilerinde yaptığı ekimlerle yem ihtiyacının büyük bölümünü karşıladı. Arazilerde geleneksel üretim yerine planlı ekime geçildi.

Bilimsel yöntemlerle verim artışı

Üniversite eğitiminin sağladığı bilgiyle koruyucu hekimlik ve aşılama programları uygulayan Yılmaz, hastalık oranını önemli ölçüde düşürdü. Arpa verimi yapılan değişikliklerle artırıldı, dışa bağımlılık azaltıldı Devletin sağladığı hibe ve sıfır faizli kredilerin üretime başlarken önemli destek sunduğunu belirten Yılmaz, gençlere küçük adımlarla da olsa üretimin içine girmeleri yönünde çağrıda bulundu.