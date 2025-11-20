Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ekim ayı konut satış istatistikleri, Türkiye genelinde ve bölgesel düzeyde önemli değişimleri ortaya koydu. Verilere göre konut satışlarında hem ülke genelinde hem de Uşak’ta düşüş yaşandı.

Türkiye genelinde konut satışlarında hafif düşüş

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azalarak 164 bin 306 adet oldu.

En fazla konut satışı gerçekleşen iller:

İstanbul: 26 bin 305

Ankara: 14 bin 681

İzmir: 8 bin 678

En az konut satışının görüldüğü iller ise:

Ardahan: 86

Bayburt: 135

Tunceli: 143

Yabancılara konut satışı da geriledi

Yabancılara yapılan konut satışları da düşüş gösterdi. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 azalarak 2 bin 106 adet olarak kaydedildi. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların oranı yüzde 1,3 oldu.

Yabancıya satışın en yüksek olduğu iller:

Antalya: 729

İstanbul: 725

Mersin: 192

Uşak’ta konut satışları azaldı

Türkiye genelindeki düşüşe paralel olarak Uşak’ta konut satışları da geriledi. 2024 yılının ekim ayında 722 olan konut satışı, bu yıl aynı dönemde 18 adet azalarak 704’e düştü.