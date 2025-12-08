Uşak merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Sekizinci Çanlı Sokak’ta bulunan bir poşet fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyen yangın tesisin tamamına yayıldı.

Ekipler hızla bölgeye sevk edildi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yoğun müdahale sonucunda yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

Fabrikada hasar oluştu

Yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin soğutma çalışmalarının bir süre daha devam ettiği öğrenildi.