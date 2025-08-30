Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören 68 yaşındaki kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve beyin ölümü gerçekleşti. Hastanın yakınları, sağlık ekibinin bilgilendirmesi üzerine organ bağışına onay verdi. Bu kararın ardından, kadının karaciğeri İzmir’deki bir hastaya, böbrekleri ise İzmir ve Muğla’daki iki hastaya nakledilmek üzere çıkarıldı ve soğuk zincirle ilgili merkezlere gönderildi.

“Toplumsal farkındalık için örnek bir davranış”

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Op. Dr. Murat Yanar, organ bağışının yalnızca tıbbi değil, insani ve toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirterek, “Bağışlanan organlarla 3 hastaya yeni bir yaşam kapısı açıldı. Bu anlamlı karar, hem hayat kurtardı hem de toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağladı. Vatandaşlarımızı organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.

Uşak’tan İzmir'e...

Organların İzmir ve Muğla’daki hastalara ulaşmasıyla birlikte, üç kişi için hayati önem taşıyan nakil süreci başlatıldı. Sağlık ekipleri, organların en kısa sürede uygun hastalara nakledilmesi için yoğun çaba gösterdi. Bu bağış, Uşak’tan başka illere uzanan bir yaşam zincirinin yeni halkası oldu.