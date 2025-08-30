30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü, İzmir’in Bayındır ilçesinde büyük bir coşkuyla kutlandı. İlçe protokolü, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. Katılımcılar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını ve aziz şehitleri saygı ve minnetle andı.

Bayındır’daki törende yapılan konuşmalarda, 30 Ağustos’un Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde dönüm noktası olduğuna vurgu yapıldı. Gaziler ve vatandaşlar, Atatürk’ün önderliğinde kazanılan zaferin, özgürlük ve bağımsızlığın simgesi olduğunu dile getirdi.

Törene katılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk Anıtı önünde anlamlı görüntüler oluşturdu. Günün anısına çekilen fotoğraflar ve yapılan paylaşımlar, Zafer Bayramı coşkusunu yansıttı.

Bayındır’da başlayan kutlamaların gün boyunca farklı etkinliklerle süreceği belirtildi.