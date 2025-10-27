Edinilen bilgilere göre olay, Uşak’ın Feyzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple baba Y.Ö. ile oğlu H.Ö. arasında evde tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ö., babası Y.Ö.’yü bıçakladı. Ardından evde bulunan babaannesi R.Ö.’ye de saldırarak bıçakla yaraladı.

Yardıma gelen komşusunu da bıçakladı

Evden gelen bağrışmaları duyan komşu Z.B., durumu kontrol etmek için içeri girdi. Ancak H.Ö., komşusu Z.B.’yi de bıçaklayarak yaraladı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan baba Y.Ö., babaanne R.Ö. ve komşu Z.B.’yi çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan baba Y.Ö. ile komşu Z.B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Zanlı gözaltına alındı

Polis ekipleri, olay sonrası kaçmaya çalışan H.Ö.’yü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Soruşturma sürüyor

Bıçaklı saldırı olayıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Polis ekipleri, olayın çıkış nedenini ve saldırganın ruh haline ilişkin detayları araştırıyor.