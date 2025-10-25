Uşak merkeze bağlı Susuzören köyü yakınlarında meydana gelen kazada, R.I. (25) idaresindeki 64 AEZ 386 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya düştü. Kazada otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Vatandaşlar yardıma koştu

Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede bölgeye ulaşarak yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Hastanede tedavi altına alındı

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İnceleme başlatıldı

Kazayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı. Yetkililer, sürücülerin özellikle yağışlı havalarda ve kırsal yollarda dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.