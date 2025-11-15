Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye’de yalnızca belirli merkezlerde bulunan full endoskopik diskektomi sistemini bünyesine katarak kapalı bel ve boyun fıtığı ameliyatlarına başladı.

Hastanenin Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü’nden Doç. Dr. İsmail Kaya, cihazı kullanabilmek için gerekli eğitimleri başarıyla tamamladı.

İlk ameliyat aynı gün taburcu ile sonuçlandı

Cihazın kurulmasının ardından bel fıtığına bağlı yürüme güçlüğü yaşayan bir hastaya yapılan ilk ameliyat başarıyla gerçekleştirildi. Hastanın aynı gün taburcu edilmesi, yöntemin hızlı iyileşme sağlayan minimal invaziv yapısını ortaya koydu.

“Kamu hastanesinde ilk kez uygulanan bir yöntem”

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesut Saka, yeni teknolojinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Bu cihazla minimal invaziv spinal cerrahilerin ilk adımını atmış bulunuyoruz. Yarım santimlik bir açıktan diske müdahale yapılabiliyor. Bu da hastaların kısa sürede normal yaşamlarına dönmesini kolaylaştırıyor. Bu yöntem şu anda Türkiye’de kamu hastanelerinde rutinde uygulanan bir yöntem değil. Biz Uşak’ta başlattık.”

Saka, cihazın temin edilmesini sağlayan ismi açıklanmayan bağışçıya ve sürece katkı sunan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

“Yarım santimlik kesiden kamera ile giriyoruz”

İlk ameliyatı yapan Doç. Dr. İsmail Kaya, yöntemin avantajlarını şöyle anlattı: “Endoskopik disk cerrahisi kapalı bir ameliyat yöntemi. Yarım santimlik bir kesiden kamera ile girilerek daha az kas ve kemik hasarıyla operasyon yapılabiliyor. Bu yöntem hastaların aynı gün ayağa kalkmasına ve yürümesine imkân sağlıyor.”