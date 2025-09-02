Uşak, düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümünü düzenlenen etkinliklerle kutladı. Program kapsamında uçak gösterileri, kortej yürüyüşü, sergi ve halk oyunları vatandaşlarla buluştu.

Uçak gösterisi büyük ilgi gördü

Kutlamalar kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı savaş uçakları, belirlenen güzergâh üzerinde alçak uçuş ve koordineli manevralarla gösteri yaptı. Uşak semalarında gerçekleştirilen gösteri, vatandaşların yoğun ilgisini topladı.

Etkinlikler İsmetpaşa Caddesi’nde başladı

Program, İsmetpaşa Caddesi’nde Kurtuluş Şehitleri anısına okutulan Mevlüt ve geleneksel Kurtuluş Yemeği ikramıyla başladı. Tiritoğlu Parkı’nda açılan Kurtuluş Fotoğraf Sergisi de gün boyu ziyaretçilere açık kaldı.

Resmî tören ve kutlama mesajı

15 Temmuz Şehitler Meydanı’ndaki tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajı okundu.

Uşak Valisi Naci Aktaş yaptığı konuşmada, kurtuluş mücadelesinin önemine değinerek şunları söyledi:

“Bugün sadece bir zaferi değil, aynı zamanda bir milletin yeniden doğuşunu anıyoruz. Bu toprakların nasıl savunulduğunu, ne büyük bedellerle vatan yapıldığını hiçbir zaman unutmamalıyız.”

Halk oyunları ve kortej yürüyüşü

Resmî programın ardından halk oyunları ekipleri sahne aldı. Kutlamalar, 15 Temmuz Şehitler Meydanı’ndan Atapark Meydanı’na yapılan kortej yürüyüşüyle sona erdi.

Protokol kutlamalara katıldı

Törenlere; Uşak Valisi Naci Aktaş, Belediye Başkanı Özkan Yalım, Garnizon Komutanı Personel Albay Ertan Benli, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç ve kurum müdürleri katıldı.