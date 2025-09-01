Kaza, Banaz ilçesine bağlı Susuz Köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. yönetimindeki 34 HT 1305 plakalı otomobil, kavşakta seyir halinde olan R.D. idaresindeki 17 LE 385 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, araçlarda sıkışan olmadığı tespit etti. Kazada 17 LE 385 plakalı aracın sürücüsü R.D. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan G.K. yaralandı.

Yaralıların sağlık durumu iyi

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Banaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kavşakta kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.