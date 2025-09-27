Aligarh Muslim Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mursaleen, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen “2221 Konuk veya Akademik İzinli Bilim İnsanı Destekleme Projesi” ile Uşak Üniversitesi’nde görevlendirildi. Prof. Dr. Mursaleen, 6 ay boyunca özellikle matematik alanında öğretim üyeleri ve öğrencilerle ortak araştırmalar yaptı.

Rektör Savaş'tan teşekkür

Görev süresini tamamlayan Prof. Dr. Mursaleen, ülkesine dönmeden önce Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş’ı ziyaret etti. Rektör Savaş, Prof. Dr. Mursaleen’in bilgi birikimi ve araştırmalarının üniversiteye değer kattığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Üniversitemiz uluslararasılaşma stratejisi doğrultusunda dünyanın farklı ülkelerinden değerli bilim insanlarını ağırlamayı sürdürüyor. Prof. Dr. Mursaleen, hem akademisyenlerimize hem de öğrencilerimize önemli katkılar sundu. Kendisine emekleri için teşekkür ediyor, ülkesine dönüşünde başarılarının devamını diliyoruz. Bundan sonraki süreçte de ortak çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

“Uşak Üniversitesi'nde bulunmaktan mutluyum”

Prof. Dr. Mursaleen ise Uşak Üniversitesi’nde geçirdiği sürenin son derece verimli geçtiğini dile getirdi:

“Burada bulunduğum süre boyunca akademik açıdan zengin bir ortamda çalışma fırsatı buldum. Rektörümüz başta olmak üzere tüm meslektaşlarıma misafirperverlikleri ve iş birlikleri için teşekkür ediyorum.”

Uluslararası iş birliğine katkı

Prof. Dr. Mursaleen, yürüttüğü çalışmalarla uluslararası yayın ve araştırmalara katkı sunduğunu, Uşak Üniversitesi’nin akademik iş birliği vizyonuna değer kattığını ifade etti.