Kaza, Uşak-Afyonkarahisar kara yolu Büyükoturak kavşağında sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E.İ. (35) yönetimindeki 45 FN 700 plakalı tır ile Y.Ç. (52) idaresindeki 35 FJ 374 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde büyük hasar oluştu.

Yolcu hayatını kaybetti

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde yolcu olarak bulunan Ahmet K.’nın (56) hayatını kaybettiğini belirledi. Ahmet K.’nın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ağır yaralanan sürücü hastaneye sevk edildi

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Y.Ç., ilk müdahalesinin ardından Banaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumunun ciddiyeti nedeniyle Y.Ç., daha sonra Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı.

Tır sürücüsü gözaltına alındı

Kazaya karışan tır sürücüsü E.İ., olay yerinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, olayın kesin nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.