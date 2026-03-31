Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında ikinci dalga operasyonun detayları netleşti. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturmada ikinci dalga operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında belediyeye yönelik operasyonlar sürüyor. İlk aşamada gerçekleştirilen operasyonun ardından yeni deliller doğrultusunda ikinci bir operasyon düzenlendi.
Bu kapsamda gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.
4 şüpheli serbest bırakıldı
Mahkemeye çıkarılan Serpil Keskin, Deniz Aydın, Ulaş Küçükakın ve Ebru Yurtuluğ hakkında adli kontrol kararı verildi. Şüpheliler, yurt dışına çıkış yasağı ve belirli periyotlarla imza verme şartlarını içeren tedbirlerle serbest bırakıldı.
İlk operasyonda 9 tutuklama kararı
Soruşturmanın ilk aşamasında toplam 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu kişilerden aralarında Özkan Yalım’ın da bulunduğu 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
Soruşturma sürüyor
Yetkililer, rüşvet iddialarına ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini belirtiyor. Yeni operasyonların gündeme gelebileceği ifade edilirken, dosyada yer alan delillerin genişletilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.