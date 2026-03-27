İngiltere merkezli Reuters, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarına ilişkin dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Habere göre, ABD’li istihbarat kaynakları İran’ın füze kapasitesinin yalnızca sınırlı bir bölümünün etkisiz hale getirildiğini değerlendiriyor.

ABD’li kaynaklar: “Sadece 3’te 1’i teyit edilebildi”

İddiaya göre ABD’li istihbarat kaynaklarına bağlı 5 yetkili, İran’ın füze stoklarının yalnızca üçte birinin imha edildiğinin doğrulanabildiğini belirtti.

İran’a yönelik saldırıların özellikle yer altı tünelleri ve sığınakları hedef aldığı, ancak bu alanlarda bulunan mühimmatın bir kısmının akıbetinin net olarak tespit edilemediği ifade edildi. Kaynaklar, bazı füzelerin patladığını, bazılarının hasar gördüğünü, bir kısmının ise enkaz altında kalmış olabileceğini aktardı.

İHA kapasitesi için de benzer tablo

Aynı kaynaklara göre, İran’ın insansız hava aracı (İHA) kapasitesinde de benzer bir durum söz konusu. Mevcut değerlendirmelerde, İHA’ların da yaklaşık üçte birinin etkisiz hale getirildiğine dair belirli bir kesinlik bulunduğu ifade ediliyor.

Ancak İran’ın elinde kalan füze ve İHA kapasitesinin, özellikle Hürmüz Boğazı gibi kritik bölgelerde olası operasyonlar açısından risk oluşturmaya devam ettiği vurgulanıyor.

Trump’ın açıklamalarıyla çelişen tablo

Ortaya atılan bu iddialar, Donald Trump’ın yaptığı son açıklamalarla çelişiyor. Trump, İran’ın füze kapasitesinin büyük ölçüde yok edildiğini ve “fırlatacak çok az roket kaldığını” ifade etmişti.

Trump ayrıca, kalan küçük bir kapasitenin dahi ciddi tehdit oluşturduğunu belirterek, tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulamıştı.

Pentagon: Saldırılar büyük ölçüde etkili oldu

Öte yandan Pentagon yetkilileri, saldırıların önemli sonuçlar doğurduğunu savunuyor. Yapılan açıklamada, 28 Şubat’tan bu yana İran’ın füze ve İHA saldırılarında yüzde 90 oranında azalma olduğu bildirildi.

Ayrıca CENTCOM operasyonlarının, İran’ın füze, İHA ve deniz gücü üretim altyapısının yaklaşık yüzde 66’sına zarar verdiği ya da bu tesisleri tamamen devre dışı bıraktığı ifade edildi.

“Destansı Öfke Operasyonu” detayları

CENTCOM tarafından yürütülen ve “Destansı Öfke Operasyonu” olarak adlandırılan süreç kapsamında, İran’da 10 binden fazla askeri hedefin vurulduğu açıklandı.

Ayrıca İran donanmasına ait en büyük gemilerin büyük bölümünün imha edildiği belirtilirken, füze ve İHA stoklarına ilişkin net sayısal verilerin paylaşılmaması dikkat çekti.

Beyaz Saray’dan resmi açıklama yok

Beyaz Saray ise konuya ilişkin henüz resmi bir değerlendirme yapmadı. Açıklama eksikliği, sahadaki gerçek tabloya ilişkin belirsizlikleri artırıyor.

Bölgede belirsizlik sürüyor

Uzmanlara göre, İran’ın kalan askeri kapasitesine ilişkin net verilerin bulunmaması, bölgedeki riskin devam ettiğini gösteriyor. Özellikle stratejik geçiş noktalarında güvenlik dengelerinin önümüzdeki süreçte daha da hassas hale gelebileceği değerlendiriliyor.