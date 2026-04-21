Ursula von der Leyen kimdir sorusu, Komisyon Başkanı'nın Türk, Rus ve Çin etkisine karşı sarf ettiği sözlerin ardından yeniden gündemin en çok merak edilen maddelerinden biri haline geldi. Almanya'nın ilk kadın Savunma Bakanı olarak tarihe geçen Alman siyasetçi, şu anda AB'nin en üst yürütme organının başkanlığını yürütüyor. Kendisi bu koltuğa oturan ilk kadın olma özelliğini de taşıyor.

Ursula von der Leyen hayatı ve eğitimi

Ursula Gertrud von der Leyen, 8 Ekim 1958 tarihinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de dünyaya geldi. Eğitim hayatının ilk yılları da aynı şehirdeki Avrupa Okulu'nda geçti. Söz konusu kurum, farklı dillerde eğitim veren özel bir yapıya sahip. 1971 yılında ailesiyle birlikte Almanya'ya yerleşen von der Leyen, Lehrte Lisesi'nin Fen-Matematik bölümünde orta öğrenimini tamamladı.

1976 yılında Abitur sınavını geçtikten sonra yüksek öğrenim yolculuğuna başladı. Göttingen ve Münster üniversitelerinde ekonomi okudu, 1980'de her iki kurumdan da diploma aldı. Bu süreçte 1978 yılında Londra Ekonomi Okulu'na da devam etti ve oradan da mezun oldu. Akademik arayışı burada bitmedi; aynı yıl kariyerini değiştirme kararı aldı ve Hannover Tıp Yüksekokulu'nda tıp eğitimine başladı. Yedi yılın ardından pratisyen hekim diplomasını elde etti.

Ursula von der Leyen'in mesleği ve akademik kariyeri

Tıp hayatının ilk adımlarını 1988 ile 1992 yılları arasında Hannover Üniversitesi kadın hastalıkları kliniğinde attı. Bu süreçte yardımcı doktor olarak görev yapan siyasetçi, 1991 yılında doktora tezini savunarak tıp doktoru unvanını kazandı. 1994 yılında ikiz bebekleri dünyaya geldi ve bu gelişme eğitim hayatının bir süreliğine durmasına neden oldu.

Eşinin Stanford Üniversitesi'nde çalıştığı 1991-1996 yılları arasında ailece Kaliforniya'da ikamet ettiler. Bu dönem von der Leyen için akademik deneyimin uluslararası boyut kazandığı bir süreç oldu. Stanford'un işletme bölümünde misafir konuşmacı sıfatıyla dersler verdi. Türkiye'ye dönüşün ardından 1998-2002 arasında Hannover Üniversitesi Epidemiyoloji, Sosyal Tıp ve Sağlık Sistemleri Araştırması Bölümü'nde fakülte üyesi olarak çalıştı. 2001 yılında ise Halk Sağlığı alanında yüksek lisans derecesini aldı.

Ursula von der Leyen'in siyasi kariyeri

Alman siyasetinde Hristiyan Demokrat Birlik yani CDU çatısı altında yükselen von der Leyen, 2005-2019 döneminde federal hükûmette kesintisiz görev yaparak Angela Merkel kabinesinin en uzun süreli bakanı olarak tarihe geçti. 2005-2009 arasında Aile, Yaşlı İnsanlar, Kadınlar ve Gençlik Bakanı olarak başladığı siyasi kariyeri, 2009-2013 arasında Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı ile devam etti. 2013 yılında ise Almanya'nın ilk kadın Savunma Bakanı oldu.

Temmuz 2019'da Avrupa Zirvesi tarafından Avrupa Komisyonu Başkanlığı görevine önerilen siyasetçi, yapılan oylamanın ardından bu koltuğa resmen oturdu. 1 Aralık 2019 tarihinde göreve başlayarak Komisyon'un başındaki ilk kadın unvanını kazandı. Bu tarihi geçiş, sadece Almanya değil tüm Avrupa kadın siyaset tarihi açısından önemli bir dönüm noktası oldu.

Ursula von der Leyen'in aldığı ödüller

Uluslararası siyaset sahnesindeki etkisi küresel yayın organlarının dikkatinden kaçmadı. Time dergisi, 2020 yılında dünyanın en etkili 100 kişisi listesine Ursula von der Leyen'i dahil etti. Bu seçim, Komisyon Başkanı'nın AB siyasetindeki ağırlığını uluslararası arenada da tescil eden bir adım oldu.

Forbes dergisi ise ona iki kez üst üste dünyanın en güçlü kadını unvanını verdi. 2022 ve 2023 yıllarında aynı listenin birinci sırasına oturan siysetçi, Ukrayna savaşı sırasında aldığı kararlar ve AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırım paketlerindeki belirleyici rolüyle dikkat çekti. Kasım 2022'de ise Rusya Federasyonu'na yönelik bir Uluslararası Ceza Mahkemesi kurulması için Komisyon'un çalışacağını resmen duyurmuştu.