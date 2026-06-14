Organik etiketi taşıyan meyve ve sebzeler, birçok tüketici tarafından tamamen kimyasallardan arındırılmış ürünler olarak görülüyor. Ancak uzmanlar, organik tarımda da belirli pestisitlerin kullanılabildiğini ve üretim süreçlerindeki hatalar nedeniyle kalıntı riskinin ortaya çıkabildiğini belirtiyor. Eczacılık Profesörü Dušan Vlajković ve Beslenme Uzmanı Marija Milanović'in açıklamaları, özellikle elma gibi sık tüketilen meyvelerde dikkat edilmesi gereken noktaları yeniden gündeme taşıdı. Uzmanların işaret ettiği basit bir yöntem ise tüketicilerin evde ilk değerlendirmeyi yapabilmesine yardımcı oluyor.

Organik Ürünlerde Pestisit Kullanımı Sanıldığı Kadar Nadir Değil

Tüketicilerin önemli bir bölümü, organik üretimde hiçbir tarım ilacı kullanılmadığını düşünüyor. Oysa organik tarım sistemlerinde de belirli koşullar altında bazı pestisitlerin kullanımına yasal olarak izin veriliyor. Bu uygulamaların amacı ürünleri zararlılardan korumak olsa da kullanım miktarı ve zamanlaması büyük önem taşıyor.

Profesör Dušan Vlajković'e göre ilaçlama ile hasat arasındaki süre doğru planlandığında pestisitlerin büyük kısmı ürün üzerinde kalmıyor. Ancak üretim sürecindeki ihmaller, yanlış uygulamalar veya aşırı kullanım nedeniyle meyve ve sebzelerde kalıntı oluşabiliyor. Bu durum yalnızca yerel pazarlarda değil, uluslararası ticarette de sık sık gündeme geliyor. Özellikle sınır kontrollerinde geri çevrilen ürünler, pestisit kullanımındaki sorunları gözler önüne seriyor.

Yasaklı Tarım İlaçları Hâlâ Risk Oluşturuyor

Gıda güvenliği standartları kapsamında her pestisit için belirlenmiş maksimum kalıntı limitleri bulunuyor. Bu sınırların aşılması halinde ürünlerin piyasaya sunulmasına izin verilmiyor. Bazı durumlarda ürünler raflardan toplatılırken, bazıları ise ihracat aşamasında sınır kapılarından geri çevriliyor.

Uzmanlara göre en büyük risklerden biri, kullanımı yasaklanmış kimyasalların hâlâ bazı üretim zincirlerinde ortaya çıkabilmesi. Büyük ölçekli üretim yapan işletmelerde yoğun üretim baskısı nedeniyle yanlış uygulamaların daha sık görüldüğü belirtiliyor. Bu durum hem tüketici sağlığını hem de üreticilerin ticari itibarını doğrudan etkiliyor. Gıda güvenliği uzmanları, düzenli denetimlerin ve şeffaf üretim süreçlerinin önemine dikkat çekiyor.

Kesilen Elmanın Kararma Süresi Neden Önemli

Beslenme Uzmanı Marija Milanović'in önerdiği yöntem, son dönemde tüketiciler arasında merak uyandırıyor. Uzmanın açıklamasına göre elma kesildikten sonra havayla temas ettiğinde doğal olarak oksidasyona uğruyor ve yüzeyi koyulaşmaya başlıyor. Bu süreç meyvenin doğal yapısının bir parçası olarak kabul ediliyor.

Eğer kesilen elma uzun süre boyunca beyaz rengini koruyor ve belirgin bir kararma göstermiyorsa, bunun kararmayı geciktiren bazı işlemlerden geçmiş olabileceği belirtiliyor. Buna karşılık kısa sürede doğal şekilde koyulaşan bir elma, tüketiciler açısından olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Ancak uzmanlar, bu yöntemin laboratuvar analizi yerine geçmediğini de vurguluyor. Bir meyvenin pestisit içerip içermediği yalnızca bilimsel testlerle kesin olarak belirlenebiliyor. Kararma testi ise tüketicilere ilk gözlemi yapabilmeleri için pratik bir ipucu sunuyor.