Yağışlı havalarda pencereyi kapatmak çoğu kişi için sıradan bir alışkanlık. Ancak uzmanların dikkat çektiği tablo, bu davranışın uzun vadede ciddi sorunlara kapı aralayabileceğini ortaya koyuyor. İç mekanda biriken nem, fark edilmeden hem yapısal hem de sağlık açısından risk oluşturuyor.

İç mekan hava kalitesi tehlikeye giriyor

Havalandırmanın ihmal edildiği ortamlarda nem oranı hızla yükseliyor. Bu durum zamanla duvarlarda çatlaklara, boyalarda kabarmalara ve yüzeylerde küf oluşumuna neden olabiliyor. Özellikle nemli alanlarda çoğalan toz akarları ve mantarlar, solunum yolu hastalıklarını tetikleyebiliyor.

Öte yandan iç ortamda biriken uçucu organik bileşikler de havanın kalitesini düşürüyor. Uzmanlara göre bu tablo, sadece konforu değil doğrudan sağlığı etkileyen bir sorun haline geliyor. Özellikle kış aylarında iç ve dış sıcaklık farkının artmasıyla birlikte “damlacık birikmesi” daha sık görülüyor ve bu durum ihmal edildiğinde etkisi büyüyor.

Yağışlı havada bile havalandırma gerekli

Dikkat çeken bir diğer nokta ise dışarıdaki havanın yağışlı olsa bile içeriye girip ısındığında daha kuru bir hale gelmesi. Fransa Ekolojik Geçiş Ajansı (ADEME) verileri, kısa süreli havalandırmanın iç mekandaki nem dengesini düzenlediğini ortaya koyuyor.

Bu nedenle uzmanlar, yağmur sırasında bile 5 ila 10 dakikalık havalandırmanın ihmal edilmemesi gerektiğini belirtiyor. Aksi halde içeride yoğuşma birikimi artıyor ve hava kısa sürede bayatlıyor.

Doğru havalandırma yöntemleri nasıl olmalı

Şiddetli yağış ve fırtına durumlarında ise kontrollü bir havalandırma öneriliyor. Pencerelerin tamamen açılması yerine, rüzgar yönüne göre kademeli açılması su girişini engellerken hava akışını sürdürüyor.

Karşılıklı pencerelerin açılmasıyla yapılan çapraz havalandırma, süreci daha etkili hale getiriyor. Bu yöntemle birkaç dakika içinde iç mekandaki hava yenilenebiliyor ve nem oranı dengelenebiliyor. Uzmanlar, bu basit yöntemin çoğu zaman göz ardı edildğini belirtiyor.

Nemle mücadelede ek önlemler öne çıkıyor

Mekanik havalandırma sistemleri ve nem alma cihazları da destekleyici çözümler arasında yer alıyor. Ancak uzmanlara göre bu cihazlar, doğal havalandırmanın yerini tam anlamıyla tutmuyor.

Ayrıca iç ortam sıcaklığının dışarıya göre aşırı yüksek tutulmaması gerektiği vurgulanıyor. Pencerelerde su damlacıkları oluştuğunda ısının kademeli olarak düşürülmesi, yoğuşmayı azaltmak açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor.