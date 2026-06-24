Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in kalbi Kemeraltı, tarihi dokusunu koruyan ve kente değer katan tarihi yapılarından birini daha kazanıyor.

Uzun süredir atıl durumda bulunan Hamdi Dalan Sabun Fabrikası, Konak Belediyesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen restorasyon süreciyle beraber küllerinden doğmaya hazırlanıyor.

Yapının önünde gerçekleşen ve bölge halkından yerel yöneticilere kadar geniş bir katılımcının yer aldığı törenle, bu önemli dönüşüm resmen başlatılmış oldu.

"Hamdi Dalan Sabun Fabrikası bugün yepyeni bir yolculuğa çıkıyor"

Törenin ev sahibi Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, fabrikanın yalnızca taş ve harçtan ibaret olmadığını, şehrin sanayi geçmişini yansıttığının altını çizerek,

"Bu önemli günde bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Yıllardır sessizliğe bürünmüş bir binayı tekrar ayağa kaldırmak ve kentin, Konak'ın hafızasını yeniden canlandırmak için toplandık.

Çünkü bir kent geçmişine sahip çıktığı oranda güçlenir, büyür ve gelişir. Yıllar boyunca bu kentin ekonomik ve sosyal yaşamına tanıklık etmiş, bizzat üretimin içinde bulunmuş Hamdi Dalan Sabun Fabrikası bugün yepyeni bir yolculuğa çıkıyor. Bu anın heyecanını tarif etmek gerçekten çok zor." ifadelerini kullandı.

Başkan Mutlu ayrıca, göreve geldikleri ilk günden itibaren tarihi değerleri yaşatmayı görev edindiklerini belirtti.

Basmane’deki Kıllıoğlu Hamamı ve Tuzcu Mahallesi’ndeki çalışmalarla bu vizyonun devam ettiğini söyleyen Mutlu, fabrikanın bir kültür adası haline geleceğinin altını çizdi.

"12 yıl sonra bize kısmet oldu bu projeyi hayata geçirmek"

Projenin geçmişinden de bahseden Mutlu, bu sürece kişisel olarak da tanıklık ettiğini ifade etti: "2013 yılında Sevgili Hakan Başkanım, Aysu Hanım'la birlikte bir protokol yapmış. 31 Ocak 2014'te de tapu tescili yapılmış.

Ne büyük tesadüf ki ben de o gün Mimarlar Odası'nın bir işi için tapudaydım. Aysu Hanım o gün bana buranın Konak Belediyesi'yle birlikte sabun müzesine dönüştürüleceğini söylemişti.

Çok mutlu olmuştuk. 12 yıl sonra bize kısmet oldu bu projeyi hayata geçirmek. O yüzden başından beri sürecini bildiğim bir işin başlangıcını sizlerle paylaşmak çok heyecan verici."

‘İlim yaptıran adam, Hamdi Dalan’

Fabrikanın kurucusu Hamdi Dalan’ın kızı ve Dalan Kimya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aysu Dalan Benlioğlu ise yaptığı konuşmada, babasının işçi olarak başladığı yolda yazdığı başarı öyküsünün önemine değinerek,

"Burası, babamız Hamdi Dalan’ın işçi olarak girip sonradan satın aldığı fabrika binamız. Sıfırdan başlayıp da fabrika sahibi olmak Cumhuriyet döneminin başarılarındandır. Babamız belirli bir iş hacmine ulaştıktan sonra hayır işlerine başladı.

‘Hak'tan geleni halk ile paylaşmak gerekir’ derdi. 1967 yılında Ege Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Vehbi Göksel'in babam için kullandığı bir söz vardır.

Bu bizim için çok kıymetli. ‘İlim yaptıran adam, Hamdi Dalan’ der. Hele babamın ilkokul mezunu olduğunu düşünürsek, ne kadar kıymetli olduğunu daha iyi anlıyoruz.

Biz bu binayı müze yapmak için çok uzun yıllar önce yola çıktık ve çok uğraş verdik. Belediye Başkanımız Hakan Tartan döneminde bu işe başladık. Sonra nedense bu iş pek yürümedi.

Fakat Konak Belediye Başkanı Sayın Nilüfer Çınarlı Mutlu Hanımefendi'nin gelişiyle bu iş çok hızlandı. Kendisine çok teşekkür ederiz. Babamız Hamdi Dalan'ın hayatta iki aşkı vardı. İşi ve eşi Neriman Dalan.

Eminim onlar da bugün bizimle ve bu tarihi binayı ayağa kaldıracağımız için çok mutlular. Emeği geçen herkese, başta Nilüfer Başkanım olmak üzere herkese bir kez daha teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. İnşallah hep beraber açılışını yaparız. İzmir'e hayırlı olsun." dedi.