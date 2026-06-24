Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Urla Belediyesi, ilçenin en büyük sorunu haline gelen yol sorunlarını kalıcı olarak çözmek için büyük bir bütçeyi devreye soktu.

Yapılan planlamaya göre, toplamda 150 milyon TL’lik bir yatırımla 50 bin ton sıcak asfaltlama çalışması yapılacak.

Bunun yanı sıra, iki ayrı ihale ile 36 milyon TL harcanarak 60 bin metrekarelik alana kilit parke taşıyla kaplanıyor. İlçedeki altyapı çalışmaları büyük oranda bittiği için, artık yüzeydeki bozulmaları düzeltme sırası geldi.

"Ekiplerimiz ilçemizin dört bir yanında yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor"

İlçede göreve geldiği günden bu yana sahada yoğun çalışma yürüten Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, bu çalışmaların ilçe sakinleri için ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Balkan, yürütülen yoğun mesaiyi,

“Urla’nın en büyük sorunlarından biri altyapı eksiklikleri ve buna bağlı olarak bozulan yollardı. Yıllarca vatandaşlarımızın haklı şikayetlerine neden olan bu sorunun çözümü için kurumlarla koordinasyon içerisinde önemli çalışmalar yürüttük.

Altyapı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlanmasının ardından şimdi sıra yollarımızı yenilemeye geldi. Ekiplerimiz ilçemizin dört bir yanında yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor.

Hedefimiz, yalnızca bozulan yolları onarmak değil; Urla’nın geleceğine yakışan modern, güvenli ve konforlu ulaşım ağını oluşturmak.” diyerek anlattı.

Mahallelerde hummalı çalışma

Belediye ekipleri, planlı bir şekilde mahalle mahalle giderek bozulan güzergahları bir bir yeniliyor. Yaka Mahallesi’nde Demirciler, General Fahrettin, Adalet ve Sümer Sokak’ta asfalt işleri devam ederken, sonrasında; Gür, Avcılar, Şehit Yüzbaşı Kemal, Gül ve 6. Göçmen Sokak da asfaltla buluşacak. Parke taşı döşeme çalışmaları ise Denizli ve Yelaltı mahallelerinde hız kesmeden devam ediyor.