Göç sirkülasyonu sürekli devam eden ülkemizde TÜİK merak edilen o verileri açıkladı. Açıklanan verilere göre yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 25,2 artarak 393 bin 829 kişi oldu. Göç eden nüfusun yüzde 56,6'sını erkekler, yüzde 43,4'ünü ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 91 bin 952'sini Türk vatandaşları, 301 bin 877'sini ise yabancı uyruklular oluşturdu.

Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 azalarak 403 bin 216 oldu. Göç gerçekleştiren cinsiyetlerde ise erkekler öne çıktı. Göç eden nüfusun yüzde 55,3'ünü erkekler, yüzde 44,7'sini ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 155 bin 119'unu Türk vatandaşları, 248 bin 97'sini ise yabancı uyruklular oluşturdu.

Verilere göre Türkiye, en çok 20-24 yaş grubundaki nüfustan göç alırken; Türkiye'den ayrılanlarda ise liderlik 25-29 yaş grubunda oldu.

Türkiye'ye gelenlerin yaş dağılımı:

20-24 Yaş: yüzde 16,3

25-29 Yaş: yüzde 13,7

30-34 Yaş: yüzde 11,5

Türkiye'den gidenlerin yaş dağılımı:

25-29 Yaş: yüzde 14,3

20-24 Yaş: yüzde 12,5

30-34 Yaş: yüzde 12,0

Hem Türkiye'ye yönelik göçlerde hem de Türkiye'den yurt dışına giden nüfusta en yoğun hareketlilik mega kent İstanbul'da yaşandı.

En çok göç alan iller:

İstanbul: yüzde 42,2

Antalya: yüzde 9,1

Ankara: yüzde 6,7

İzmir: yüzde 3,1

Bursa: yüzde 2,9

En çok göç veren iller:

İstanbul: yüzde 35,4

Ankara: yüzde 8,7

Antalya: yüzde 6,5

Mersin: yüzde 4,3

İzmir: yüzde 3,7

2025 yılında Türkiye'ye gelen yabancı nüfusun neredeyse dörtte birini Türkmenistan vatandaşları oluştururken, Türkiye'den ayrılan yabancılarda ise Irak vatandaşları başı çekti.

Türkiye'ye gelen yabancı nüfusun uyruk dağılımı:

Türkmenistan: yüzde 23,4

Azerbaycan: yüzde 8,3

Özbekistan: yüzde 6,9

Mısır: yüzde 6,1

Afganistan: yüzde 5,8

Türkiye'den giden yabancı nüfusun uyruk dağılımı:

Irak: yüzde 15,7

Afganistan: yüzde 11,2

Rusya Federasyonu: yüzde 7,6

İran: yüzde 6,3

Türkmenistan: yüzde 5,7