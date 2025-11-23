Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın talimatıyla kent genelinde başlatılan kapsamlı yol yapım, onarım ve asfalt seferberliği, Urla ilçesinde yüzleri güldürdü. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, ilçenin iki kritik arteri olan Kemal Ertan Caddesi (Torasan Mahallesi) ve Nur Dikmen Caddesi'ni (Yenikent Mahallesi) baştan aşağı yenileyerek hem araç hem de yayalar için güvenli ve konforlu bir ulaşım ortamı oluşturdu. Yapılan peyzaj çalışmalarıyla bölgenin estetik görünümü de güçlendirildi.

75 günde 2 bin 850 tonluk asfalt serimi tamamlandı

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yarımada Bölge Müdürü Gökhan Yılmaz, yoğun çalışmalar hakkında teknik bilgi verdi. Yılmaz, iki caddede toplam 2 bin 850 ton sıcak asfalt serimi yapıldığını ve projelerin 75 gün gibi kısa bir sürede tamamlandığını bildirdi. Başkan Tugay'ın öncülük ettiği asfalt seferberliği kapsamında ilerlediklerini belirten Yılmaz, şunları ekledi:

"Urla'daki her iki cadde de, bölge halkımızın uzun süredir devam eden talepleri doğrultusunda, altyapıdan başlayarak sıfırdan imalat yapılarak yenilenmiştir. Kemal Ertan Caddesi'nde İZSU altyapısını, Park ve Bahçeler Dairesi de eş zamanlı peyzaj düzenlemelerini bitirdi. Nuri Dikmen Caddesi'nde ise eskiyen kaplamayı tamamen sökerek yeni ve kaliteli sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik. Yarımada bölgesindeki yenileme ve tamirat çalışmalarımız hız kesmeden sürecektir."

"Toz çilesi bitti, mahalle güzelleşti"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Urla'da tamamladığı çalışmalar, özellikle Torasan Mahallesi sakinleri ve bölge esnafı tarafından büyük bir takdirle karşılandı.

Torasan Mahallesi Muhtarı Aslı Evin, Kemal Ertan Caddesi'nin yoğun rüzgâr alan bir bölge olması nedeniyle yaşanan "toz çilesi" ve kot farkından kaynaklanan sorunların çözülmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Mahalle sakini Nevriye Atmaca, "Şu anki hizmetler bizi çok mutlu etti. Yollar çok güzel oldu. Oturduğumuz mahalle güzelleşti," derken, Faruk Doğanlar ise 40 yıldır beklenen hizmetin gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve ekiplerin güler yüzlü ve kibar çalışmasından övgüyle bahsetti.

Hülya Balaban ve Hakan Çeliktuğ gibi bölge sakinleri de, hem toz sorununun hem de kontrolsüz araç sürüşlerinin ortadan kalkmasının, yaşam kalitelerini artırdığını söyledi. Çeliktuğ, özellikle yapılan kavşak çalışmasının hız kontrolü ve güvenlik sağladığını vurguladı.

Urla'nın girişi estetik kazandı

Urla'nın giriş kapısı niteliğindeki Nur Dikmen Caddesi'ndeki yenileme çalışmaları da ilçenin imajına önemli katkı sağladı.

Mahalle sakini Ayten Doğan, "Urla'nın giriş caddesi olmasına rağmen burası çok kötü durumdaydı. Yenilenmesiyle birlikte artık Urla'nın imajına uygun bir yol oldu. Bir ilçeye giriş çok önemlidir; burası ilk göze çarpan yer. Urla'nın girişi muhteşem oldu," yorumunu yaptı.

Caddede dükkân sahibi olan İlkcemre Çam ve mahalle sakini Gül Döşemeci ise, deformasyonlar nedeniyle yaşanan araç hasarları ve park sorunlarının bittiğini, yenilenen asfaltın Urla'ya yakışır güzellikte ve çok konforlu olduğunu belirterek Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.