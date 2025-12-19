Son Mühür - Son Dakika Medya Grubu’nda dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Grubun CEO’luk görevini yürüten ve aynı zamanda İzmir’de Son Dakika platformunun Genel Yayın Yönetmenliği’ni üstlenen Cumhur Küçükkahveci, görevinden ayrıldı. Alınan bilgilere göre, Küçükkahveci’nin Son Dakika Medya Grubu bünyesindeki tüm görevleri sona erdi. Bu ayrılığın ardından grubun yönetim ve yayın yapılanmasında nasıl bir yol izleneceği ise merak edilmeye başlandı.

Açıklama yapılmadı

Cumhur Küçükkahveci, görevde bulunduğu süre boyunca dijital habercilik, sosyal medya odaklı yayıncılık ve yerel haberleri ulusal düzeyde görünür kılmayı amaçlayan projelerde etkin görev üstlenmişti. Özellikle İzmir’de Son Dakika markasının büyüme sürecinde öne çıkan çalışmalara imza atmıştı. Ayrılığın nedenine ilişkin ise taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Cumhur Küçükkahveci'nin kariyeri

Cumhur Küçükkahveci, 1968 yılında Denizli’de dünyaya geldi. Medya sektörüne 1993 yılında adım atan Küçükkahveci, kariyerine Denizli ART Televizyonu’nda yönetim kurulu üyesi olarak başladı. Daha sonra Hürriyet Ege ve Sabah Gazetesi’nin yerel eklerinin yayıncılığını üstlendi. Bölgenin önde gelen dergilerinden EgeLife’ın imtiyaz sahibi ve yayıncısı olarak çalışmalarını sürdüren Küçükkahveci, bunun yanı sıra Ege Haber, Ege TV ve Haber Ekspres gazetelerinin dijital yayın yönetmenliği görevlerini de yürüttü.