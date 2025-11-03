Son Mühür / Yağmur Daştan - Yaklaşık 150 yıl boyunca Osmanlı'daki salgın hastalıklara karşı karantina uygulamalarına ev sahipliği yapan İzmir Urla'daki Karantina Adası'nda bulunan Tahaffuzhane binasının UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmesi için çalışmalar devam ediyor. Süreç hakkında bilgiler veren Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, başvuru süreciyle ilgili akademik çalışmalarının yapıldığını ancak konuyla ilgili bakanlıktan destek de beklediklerini söyledi.

“Dünyada sadece üç örneği var”

“Unesco Dünya Mirası Listesi’ne girmek için Urla’nın Tahaffuzhane binası çok önemli” sözleriyle açıklamalarına başlayan Balkan, “Osmanlı topraklarını deniz yoluyla gelecek hastalıklardan korumak için İzmir'de Karantina Adası üzerine yapılan Urla Tahaffuzhanesi, çok değerli bir yapı. Dünyada üç örneği var ama şu anda Urla’daki ayakta kalmış tek yapı. Bu yüzden Tahaffuzhane binasını UNESCO listesine dahil edebilmek bizim için çok değerli. Geçtiğimiz günlerde Barbaros Köyü ile bir ödül kazandık, dünyanın en iyi turizm köyü seçildi. Bunun başvurusunu biz yaptık ama siyasiler sevincini yaşadı. Fakat önemli değil, sevinsinler kutlasınlar. Bizim başarımızla gurur duymaları önemli. Baktığınızda göreve geldiğimiz günden bu yana Urla’da turizm alanıyla ilgili dört ödül aldık. Urla’ya katkı koymak adına sürdürdüğümüz bu yolculuğa emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

“Desteğe ihtiyacımız var”

Urla’nın hem gastronomi hem sürdürülebilir tarıma dayalı birçok hazineye sahip olduğunu söyleyen Başkan Balkan, “Urla başlı başına harika bir yer. Birçok değerimiz var. Önemli olan bu değerlere sahip çıkıp hak ettiği ilçemizin hak ettiği noktalara gelmesini sağlamak. Bu nedenle kentimizin UNESCO yolculuğunu da başarılı şekilde sürdürmek için mücadele ediyoruz. Akademik anlamda konuyla ilgili çalışmalarımız var. Ancak UNESCO sürecinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği lazım. Ödül kazandık, bu ödül Çin’de verilecekti ancak tasarruf tedbirleri kapsamı nedeniyle gidemedik. Şimdi UNESCO ile yeni bir sürecimiz var. Valiliğimiz ve Kültür İl Müdürlüğümüzün de desteği ile UNESCO’ya dahil olmak, Urla’nın miraslarını tüm dünyaya duyurmak istiyoruz” diye konuştu.