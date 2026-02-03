Son Mühür- CHP Buca İlçe yönetiminin geleceği konusunda sis perdesi aralanmaya başladı. Pazar akşamı sürpriz bir şekilde toplanan MYK'dan Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın görevden alınması yönünde karar çıkmıştı.

Çağdaş Kaya'nın görevden alındığına dair haberlerin ardından Buca İlçe Yönetimi de toplu istifa kararı aldığını duyuran bir açıklamada bulunmuştu.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün Buca ilçe için 5 kişilik bir Çağrı Heyeti oluşturması ve ilçenin 30 gün içinde olağanüstü kongre sürecine gitmesi beklenirken, mevcut ilçe yönetimi arasında görüş ayrılığı ortaya çıktığı öğrenildi.



5-6 ilçe yöneticisi istifasını geri çekiyor...



''Biz de seçimle geldik, neden istifa etmemiz gerekiyormuş'' görüşünün ağır basmasının ardından daha önce istifasını duyuran isimlerden 5-6'sının istifa kararını geri çekeceği öğrenildi. Yola yedeklerden gelen üyelerle devam edilmesi hedefleniyor.

Hüseyin Duyan ismi öne çıktı...

Çağdaş Kaya'ya yakın isimlerin yeni başkanı belirlemek için harekete geçtiği ve en kuvvetli adayın Buca'dan İl Yönetimi'ne giden Hüseyin Duyan olduğu belirtiliyor.

İl yönetiminde Hüseyin Duyan dışında Buca'dan Haydar Göktepe ve Nazım Cihan yer alıyor. İlk planda Nazım Cihan isminin gündeme geldiği ancak daha sonra Hüseyin Duyan isminin ağır bastığı dile getiriliyor.

CHP Genel Merkezi'ne karşı bayrak açmaya hazırlanan Buca İlçe yönetiminde Çağdaş Kaya'nın gölgesinin devam etme ihtimalinin Genel Merkez'den onay almasının zor olduğuna dikkat çekiliyor.