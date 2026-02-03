Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya’nın, genel merkez tarafından istifaya zorlanmasının ardından yönetimiyle birlikte görevinden ayrılması, İzmir siyasetinde yankı uyandırmaya devam ediyor. Uzun yıllar parti örgütünde farklı kademelerde görev alan Kaya’nın tasfiyesi, özellikle Buca örgütünde tartışmaları da beraberinde getirdi.

Kongre sürecine müdahil olması Genel Merkez'in dikkatini çekmişti

Söz konusu süreç, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun cezaevine girmesiyle hız kazandı. Bu dönemde il başkanlığı için adı kulislerde sıkça dile getirilen Çağdaş Kaya’nın, yaklaşan kongre sürecine müdahil olma girişimleri parti genel merkezinin tepkisini çekti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, il başkanlığı konusunda tercihini Çağatay Güç’ten yana kullanmasıyla birlikte Kaya’nın bu hamlesi karşılık bulmadı.

Tugay ve Güç, Buca için kolları sıvadı

CHP Genel Merkezi’nin pazar günü aldığı kararla istifaya zorlanan Çağdaş Kaya’nın ardından, Buca’da örgütsel denetimi sağlamak için Ankara ve İzmir hattında yoğun bir trafik yaşandığı öne sürülüyor.

Parti kulislerine yansıyan bilgilere göre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün, boşalan ilçe başkanlığı koltuğu için atama sürecini hızlandırdığı ve İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Duyan'ın isminin CHP Buca için geçtiği ifade ediliyor.

Ensar Aytekin krize müdahil oluyor

Kentte siyasi etkinliği elde tutmayı hedefleyen iki ismin, Buca örgütünü yeniden şekillendirmek adına ortak bir irade ortaya koyduğu belirtilirken, bu sürecin parti içindeki farklı dengeleri de harekete geçirdiği konuşuluyor. Özellikle Buca siyasetinin etkili aktörlerinden biri olarak gösterilen ve görevden alınan İlçe Başkanı Çağdaş Kaya’ya yakınlığıyla bilinen Deniz Yücel’in, atama sürecine müdahil olduğu iddia ediliyor.

Kulislerde dile getirilen iddialara göre Yücel’in, hem kendisine hem de Kaya’ya yakın bir ismin Buca İlçe Başkanlığı görevine getirilmesi için girişimlerde bulunduğu öne sürülüyor. Ayrıca, süreci genel merkez adına denetlemek için CHP Gene Başkan YardımcısıEnsar Aytekin’in önümüzdeki günlerde İzmir’e gelip ilgili kişilerle görüşme yapacağı öğrenildi.