İzmir siyasetinde Efes Antik Kenti'ne yönelik tartışmalar sürmeye devam ediyor. Efes Ziyaretçi Karşılama Merkezi'ne AVM yapılacağı ve beton iddiası İzmir kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. İddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırmaya devam ederken bir açıklama da AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan geldi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın açıklaması şu şekilde:

"CHP’nin İzmir milletvekilleri ortada yok” dedik. Biri çıktı ama o da Efes ziyaretçi karşılama merkezi'ne AVM yapılacak yalanı ve algı operasyonu ile ortaya çıktı. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Efes Antik Kenti’ni denizle buluşturacak Büyük Kanal Projesi üç etap halinde ilerliyor:

1. Etap kapsamında altyapı yatırımları tamamlandı.

2. Etapta, Efes Ziyaretçi Karşılama Merkezi inşa ediliyor; 180 otobüs kapasiteli otopark ve 61 dükkânla bölgenin turizm potansiyeli güçlendiriliyor.

3. Etapta ise buggy yolları, elektrik altyapısının yenilenmesi ve peyzaj çalışmaları hayata geçirilecek.

CHP’li milletvekilleri ve Selçuk Belediye Başkanı algı peşinde koşarken, biz hizmetin ve bilimin peşindeyiz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından yürütülen Ziyaretçi Karşılama Merkezi Projesi, Efes’i korumaya yönelik zorunlu ve bilimsel bir adımdır. Yapılacak dükkânların tamamı demonte, sökülebilir ve taşınabilir niteliktedir. Alan, yeşil dokusu güçlendirilmiş modern bir karşılama merkezine dönüştürülmektedir.

Üstelik bu dükkânlar Selçuk esnafımız tarafından kullanılacak, esnaftan tek kuruş dahi alınmayacaktır.Efes Antik Kenti’ne bile gitmeden video çekenler, Selçuk’a hizmet etmeyen yerel idareciler; Selçuk’un ve İzmir’in gelişimi ile turizmi için yapılan bu çalışmaları karalamayı tercih etmektedir. Bu yaklaşım da zaten kendilerinden beklenen bir tutumdur."