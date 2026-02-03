Dünya kamuoyunun gündemini Jeffrey Epstein skandalı oluşturuyor. Çocuk istismarı ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein dosyasına ilişkin ortaya çıkan yeni belgelerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma başlatılmasının ardından CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'tan açıklama geldi.

"Çocukların söz konusu olduğu yerde tarafsızlık yoktur!"

Videolu bir açıklama yapan Kılıç, "Çocukların söz konusu olduğu yerde tarafsızlık yoktur. Ya çocuğun yanındasınızdır ya da bu karanlığın. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Türkiye’den çocukların Jeffrey Epstein’in adasına götürüldüğü iddialarına ilişkin soruşturma başlatması son derece önemli ve gecikmiş bir adımdır. Yargının başlattığı bu sürecin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından da araştırma konusu yapılması zorunludur.

Bu ülkede hiçbir çocuk; güçlülerin, paranın, ilişkilerin ya da örtbas kültürünün bedelini ödemek zorunda değildir." ifadelerini kullandı.