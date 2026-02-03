Çeşme Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı, Alaçatı’da yer alan 17 dönümlük arazinin belediye iştiraki Alataş A.Ş.’ye 2,5 milyar TL bedelle devredilmesi gündemiyle sert tartışmalara sahne oldu. Cumhur İttifakı grubu ile Belediye Başkanı Lal Denizli arasında yaşanan polemikler, toplantının tansiyonunu yükseltti.

Muhalefetten “Proje nerede?” tepkisi

Mecliste söz alan Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Hakan Çalı, arazinin değerinin belediyenin yıllık bütçesine yakın olduğuna dikkat çekti. Çalı, bu büyüklükte bir devir söz konusuysa kamuoyuna önceden net bir proje sunulması gerektiğini belirterek, devir gerekçesinin açıklanmasını talep etti. Cumhur İttifakı üyeleri, işlemle ilgili “rant” iddialarını dile getirmiş oldu.

Başkan Denizli: “Algı çalışmalarına tebessüm ediyorum”

Eleştirilere yanıt veren Belediye Başkanı Lal Denizli, iddiaları “algı çalışması” olarak nitelendirdi. Alanın imar durumuna işaret eden Denizli, bölgenin turizm alanı olduğunu ve olimpik tesis gibi farklı kullanımlara uygun olmadığını söyledi. Alataş A.Ş.’nin belediyeye ait ve Sayıştay denetimine tabi bir iştirak olduğunu vurgulayan Denizli, mülkiyetin belediyede kalacağını, hedefin Alaçatı’ya nitelikli bir turizm yatırımı kazandırmak olduğunu ifade etti.

“Satış değil, değer artışı hedefleniyor”

Arazinin satıldığı yönündeki iddiaları reddeden Denizli, devir işleminin satış anlamına gelmediğini belirtti. Amaçlarının 2,5 milyar TL değerindeki alanı daha yüksek bir ekonomik değere taşımak olduğunu söyleyen Denizli, bunun belediye kaynaklarını büyütmeye yönelik bir yatırım yaklaşımı olduğunu kaydetti.

Ortaklık yapısı üzerinden eleştiriler

Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Faruk Yılmaz, Alataş A.Ş.’nin ortaklık yapısına dikkat çekerek, ileride doğabilecek olası riskler konusunda uyarıda bulundu. Denizli ise gizli bir ajanda bulunmadığını, sürecin şeffaf yürütüldüğünü ve adrese teslim bir işlem söz konusu olmadığını söyledi.

“Çeşme’ye ihanet” tartışması

MHP Meclis Üyesi Yunus Emre Koç, Alaçatı Port bölgesine atıf yaparak, alanın devredilmesi ya da farklı şekillerde değerlendirilmesinin Çeşme’nin geleceği açısından yanlış olacağını savundu. Hakan Çalı da mecliste halkın hakkını savunduklarını ve eleştirilerini sürdüreceklerini ifade etti.

Mecliste tansiyonu zirveye taşıyan sözler

Toplantının en sert anları, Belediye Başkanı Denizli’nin Cumhur İttifakı grubuna yönelik açıklamalarıyla yaşandı. Denizli, eleştirileri reddederek şeffaf yönetim anlayışlarını savundu ve muhalefetin rant iddialarına sert ifadelerle karşılık verdi. Bu sözler, meclisteki gerilimi daha da artırdı. Denizli, "Değil fikir almak, size söz hakkı vermem bile büyük bir ödül. Allah’ıma şükür, yapacağım son şey ülkeyi bu hale getiren ittifakın zihniyetinden tavsiye almak olur. Rant meselesine gelince, bu ülkeyi nasıl bir rant bataklığına sürüklediğinizi ve bunun sonucunda insanların açlık seviyesinde yaşadığı ülkede ne ekonomi ne yatırım alanında sizin zihniyetinizden akıl alacak değilim." ifadelerini kullandı.