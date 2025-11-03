Son Mühür- Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 15.35’te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntı, yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden olurken İstanbul, İzmir ve Bursa başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nin geniş bir kesiminde hissedildi.

Artçı sarsıntılar devam ediyor

Ana depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Bu, 6,1’lik depremin en büyük artçısı”

Deprem sonrası jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmede bulundu. Ercan, “Bu deprem 27 Ekim 2025 günü meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin beklenen en büyük artçı depremidir. Düzgün gidişe göre yörede bundan daha büyük bir artçı deprem beklemek şaşırtıcı olur” ifadelerini kullandı.

“Sındırgı eski bataklık alanında kurulu”

Ercan paylaşımında, Sındırgı’nın zemin yapısına dikkat çekerek bölgenin riskine vurgu yaptı:

“Sındırgı’nın kurulduğu Balıkesir yolu ile Akhisar yolu arasındaki bölge eski bir sazlık ve bataklık alanıdır. Bu tür zeminlerde sarsıntı dalgaları üç-dört kat büyütülerek yapılara yansır. Bu durum yapı hasarlarını artırır, rezonansa neden olur. Bazı yapılarda kolon kesmeleri ve sıvılaşma olayları da gözlenmiştir.”

“Kırık güneydoğuya ilerliyor”

Prof. Dr. Ercan, fay hattının hareket yönüne dair de uyarılarda bulundu:

“Kırık hattı güneydoğuya doğru ilerlemektedir. Bu nedenle daha büyük bir depremde Sındırgı çok daha büyük hasar görebilir.”

“Yerleşim alanı taşınmalı”

Ercan, bölgedeki yerleşim planına ilişkin önerisini şu sözlerle dile getirdi:

“Sındırgı’nın bir an önce eski bataklık alanından çıkarılarak TOKİ konutlarının bulunduğu güneydoğudaki sağlam zemine taşınması ivedilikle gereklidir. Önemle uyarıyorum.”