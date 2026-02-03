Son Mühür - Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ocak 2026’da TÜFE aylık yüzde 4,84, yıllık ise yüzde 30,65 olarak gerçekleşti. Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından konut ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı da belli oldu. Buna göre şubat ayında yapılabilecek azami kira zammı, 12 aylık ortalamalar baz alınarak yüzde 33,98 olarak hesaplandı.

İşte örnek hesaplama

Örneğin mevcut kirası 40 bin TL olan bir konut için yüzde 33,98’lik artış uygulandığında, şubat 2026 döneminde kira zammı 13 bin 592 TL’ye ulaşıyor. Bu hesaplamaya göre kiracının ödeyeceği yeni kira bedeli ise 53 bin 592 TL olarak ortaya çıkıyor.