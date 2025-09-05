Hırvatistan’ın Varazdin kentinde 29-31 Ağustos 2025 tarihlerinde düzenlenen 34. Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası 13 ülkenin katılımıyla gerçekleşti. Türkiye, organizasyona 63 kişilik kafileyle katıldı.

75 yaş grubunda yarışan Urla’lı sporcu Kıbrıs Gazisi Emekli Astsubay Abdullah Ünay, üstün performansıyla 4 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

Rekor kırarak tarihe geçti

Ünay, 300 metre engelli yarışında 1.00.18’lik derecesiyle hem Türkiye hem de Balkan rekorunu kırdı. Daha önce 70 ve 75 yaş kategorilerinde rekorları elinde bulunduran sporcu, yeni derecesiyle rekorunu tazeledi.

Kaymakamdan tebrik

Başarılarıyla ilçesini ve ülkesini gururlandıran Ünay, Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet tarafından makamında kabul edildi. Kaymakam Gözlet, sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.