Son Mühür/ Emine kulak- İzmir’in Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli hakkında yürütülen ‘yasaklı madde kullanımı’ iddialarına ilişkin süreçte yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 20 Şubat’ta ifade veren Denizli’den alınan kan, idrar, saç ve tırnak örnekleri üzerinde yapılan uyuşturucu testlerinin tamamının negatif çıktığı öğrenildi. Kamuoyuna yansıyan tüm bu süreçlere ilişkin bir bugün bir basın açıklaması yapan Denizli, iddialar ve yürütülen soruşturmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Basın açıklamasını yaparken Denizli’nin yanında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, , Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit de bulundu. CHP’li meclis üyeleri ve partililer katıldı.

“İftiraya cevap üretmek hiçbir zaman prensibim olmadı”

Soruşturmada biri açık kimlikli, biri de gizli tanık olmak üzere iki kişinin kendisi hakkında asılsız ve yakışıksız ifadeler kullandığını söyleyen Denizli, “Bildiğiniz üzere İstanbul Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldım. Sonra da adli tıpta test yaptırmak istediğimi ifade ettim. 20 Şubat günü davet üzerine çağrıldığım soruşturma dosyası kapsamında ifade verdim. Ardından savcılık tarafından adli tıpa yönlendirilerek örneklerimi sundum. İfade sonrası da öncesi de bu iftiraya dair açıklama yapmadım. Her zamanki olduğu gibi kentim için çalışmaya devam ettim. İnandığım değerler çerçevesinde iftiraya cevap üretmek hiçbir zaman prensibim olmadı. İfademde de biri açık biri tanınmaz tanıklar iki tane iftiracı adıma yakışık almaz ifadeler kullandı. Son günlerde bitmeyen iftiralara maruz kalıyoruz. Bu ahlaksız itham ve iftiralar benimle sınırlı kalmayarak birçok çalışma arkadaşımı da hedef almaktır. Türkiye’de en zor kadın olmaksa bir diğeri de hem genç kadın hem de belediye başkanı olmaktır” diye konuştu.

“ Yöneticilere ve kamu çalışanlarına test yapılsın”

Yakın zamanda vefat eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın hastalığında maruz kaldığı iddialara da değinen Başkan Denizli,” Gülşah başkana kanser tedavisi sırasında çeşitli iftiraları atanları biliyoruz, tanıyoruz. Bu süreçte beni en çok yaralayan babamın geçirdiği uykusuz geceler ve annemin gözyaşları oldu. Avukatlarım yasal süreçleri başlatacak. Temiz olan leke tutmaz, güneş balçıkla sıvanmaz, benim anlım ak. Bugün avukatıma adli tıp tarafından soruşturma dosyasına raporumun sunulduğu bildirildi. Tüm yol arkadaşlarımız, seçmenlerimi, komşularımı bilgilendirmek için bu toplantı gerçekleşti. Hesabını veremeyeceğim konunun öznesi olmadım olmayacağım. Bizler kamu ve millete sorumluluğu olan kişiler olarak yargı makamlarında gereken cevapları veririz. Tıpkı mal beyanı olarak gerekse belediye başkanlarına, gerekse kamu çalışanlarına gerekli test yapılmasını gerekli görüyorum. İftiralarla kamu çalışanı da bu iftiraların parçası haline dönüştürülmez. Kimsenin endişesi olmasın. Ben hiçbir zaman bana inananların başını öne eğdirmem. Çeşme’yi yatırımlarımızla, projelerle duymaya devam edeceksiniz” dedi.