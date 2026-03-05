Son Mühür/ Merve Turan- Ege Bölgesi İş İnsanları Federasyonu (EBİİF), Ramazan ayının manevi atmosferinde İzmir Ege Medya Platformu üyelerini iftar programında ağırladı.

Buca’daki federasyon merkezinde düzenlenen programa iş dünyası temsilcileri ile medya mensupları katıldı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, iş dünyası ile medya arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve bölgesel gelişmeler üzerine değerlendirmeler yapıldı.

“Ortak akıl ve uzlaşı kültürünü benimsiyoruz”

Programda konuşan EBİİF Başkanı Serhun Alakuş, federasyon olarak farklı sektörlerden iş insanlarını ortak bir çatı altında buluşturduklarını belirtti.

Alakuş, federasyonun yapısına ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Ege Bölgesi İş İnsanları Federasyonu; farklı sektörlerden, farklı ölçeklerden ve farklı bakış açılarından iş insanlarını ortak akıl etrafında buluşturan kapsayıcı bir yapı olma vizyonuyla hareket ediyor.

Temel hedefimiz üretimi, istihdamı ve bölgesel kalkınmayı destekleyen güçlü bir iş dünyası yapısına katkı sunmaktır. Rekabet yerine iş birliğini önceleyen bir anlayışı benimsiyoruz.”

“Siyaset üstü ve şeffaf bir yapı”

Federasyonun yönetim anlayışına da değinen Alakuş, EBİİF’in siyaset üstü bir duruşa sahip olduğunu vurguladı.

Alakuş, federasyonun şeffaf ve çoğulcu bir yapı ile iş dünyası ve kamu kurumları arasında güvene dayalı bir iletişim köprüsü kurmayı hedeflediğini ifade ederek şöyle konuştu:

“Görüş farklılıklarını ayrışma nedeni değil, ortak aklı güçlendiren bir zenginlik olarak görüyoruz. Belirsizlik dönemlerinde panik yerine sağduyuyu, çatışma yerine istişareyi esas alıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü devlet geleneği ve kurumsal kapasitesi iş dünyası için önemli bir güvencedir.”

Bölgesel gelişmeler ve ekonomi vurgusu

Konuşmasında Ortadoğu’da yaşanan gelişmelere de değinen EBİİF Başkanı Serhun Alakuş, bölgede artan gerilimin küresel ticaret ve enerji dengeleri üzerinde etkileri olabileceğine dikkat çekti.

Alakuş, Türkiye’nin yürüttüğü diplomasi ve uluslararası hukuk temelli dış politikanın bölgesel barış açısından önemli olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“İş dünyası açısından barış ve istikrar ortamı; sürdürülebilir üretim, yatırım güvenliği ve sağlıklı ticaret ilişkileri için hayati önem taşır.

Gerilimin diplomatik yollarla çözülmesini destekliyoruz. Beklentimiz, bölgesel tansiyonun düşmesi ve kalıcı istikrarın sağlanmasıdır.”

“Medya ile iş dünyası arasındaki iletişim önemli”

Programda konuşan İzmir Ege Medya Platformu Başkanı Ahmet Kaplan ise iftar daveti için EBİİF yönetimine teşekkür etti.

Kaplan, iş dünyası ile medya arasındaki iletişimin toplumsal gelişim açısından önemli olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Ege Bölgesi İş İnsanları Federasyonu’nun bizleri aynı sofrada buluşturması son derece anlamlı. Medya ile iş dünyası arasında karşılıklı anlayışa dayalı, şeffaf ve yapıcı bir iletişim ortamının güçlenmesi hem bölgesel kalkınmaya hem de kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine katkı sağlar. Nazik ev sahipliği için EBİİF Başkanı Sayın Serhun Alakuş’a ve yönetimine teşekkür ediyorum.”