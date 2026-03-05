Son Mühür / Atakan Başpehlivan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Mimarlık Merkezi'nde gerçekleşen 'Kadınlar ve Ekonomik Giçlenme' konulu panelde, başta kadın hakları olmak bir çok konu hakkında önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

Nilüfer Çınarlı Mutlu: Kadın belediye başkanları başarılı olmak zorunda

İzmir'in her yönüyle bir kadın kenti olduğunu hatırlatan ve kadın belediye başkanları olarak çok başarılı olmaları gerektiğini vurgulayan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Bu kent bir kadın kentidir. İzmir kadınların sesinin çok güçlü çıktığı bir kenttir.

İlk kez sekiz kadın belediye başkanı görev yapıyoruz, çok başarılı olmalı zorundayız. Bizleri de hiç yalnız bırakmayan İzmir'in güçlü sivil toplum kuruluşlarının başkanlarn burasa, kadın muhtarlarımız burada. Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla her alanda verdiğimiz hak mücadelemizi büyütmek için buradayız." diye konuştu.

"Türkiye’de kadınların yaşamını belirleyen en temel gerçek toplumsal cinsiyet eşitsizliğidir"

Son olarak, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün bir isyan günü olduğunun altını çizen Başkan Mutlu, kadınlar yaşamını belirleyen en temel gerçeğin cinsiyet eşitsizliği olduğunu aktararak şu ifadeleri kullandı: "8 Mart milyonlarca kadının tarih boyunca yükselttiği isyanın günüdür. Türkiye’de kadınların yaşamını belirleyen en temel gerçek toplumsal cinsiyet eşitsizliğidir.

Bu tablo kadınların ekonomik süreçten mahrum bırakıldığı ve korunmadığını açıkça gösteriyor. Kadın cinayetlerinin politik olduğunu her zaman söylüyoruz. Kadınların ne giyeceğine kafa yoran anlayış sürdükçe eşitsizlikte bitmeyecek. Biz buradayız susmuyoruz ve bu dünyayı kadınların değiştireceğini biliyoruz. Biz biliyoruz ki eşitsizlik sadece ekonomik değil her yerde, bu nedenle mücadele alanımız her yerdir. Yoksulluğun kadınlaşmasına karşı özgür bir dünyayı hep birlikte kuracağız. Bir adım daha geriye atmayacağız."